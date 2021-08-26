Обляков поделился ожиданиями от матча с «Зенитом»

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков высказался о предстоящем матче шестого тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом».

«Зенит» дважды подряд сыграл вничью, но это не должно вводить в заблуждение — играют питерцы действительно хорошо», — цитирует Облякова пресс-служба московского клуба.

По словам полузащитника, встречи с петербуржцами всегда получаются интересными.

«Это накал страстей, эмоции, борьба на каждом участке поля. Жаль, что трибуны будут почти пустыми, но это не снизит уровня борьбы на поле», — сказал он.

Игра между ЦСКА и «Зенитом» состоится 26 августа на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:45 мск.

Ранее сообщалось, что нападающий ЦСКА Антон Заболотный поделился ожиданиями от матча с «Зенитом».