Рожков назвал исторической золотую медаль Асташова на Паралимпиаде в Токио

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков прокомментировал завоевание российским велогонщиком Михаилом Асташовым золотой медали на летних Паралимпийских играх в Токио.

«Михаил Асташов и его тренер Владимир Алыпов очень хорошо подготовились. Мы видели все этапы подготовки и связывали с ними надежды. Во время финала очень переживали, у нас никогда не было золота и медали на треке. Это историческое золото», — цитирует Рожкова РИА Новости.

Россиянин одержал победу над канадцем Тристеном Чернове в финале индивидуальной гонки на 3 тыс. метров в классе С1.

Бронзовую медаль выиграл Ли Чжанъюй из Китая.

Ранее Асташов заявил, что рассчитывает выиграть ещё несколько золотых медалей на Паралимпиаде.