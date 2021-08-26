Главный тренер «Шерифа»: сбылась моя мечта — сыграть в Лиге чемпионов

Главный тренер тираспольского «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился мнением о выходе в групповой этап Лиги чемпионов.

«Сегодня я очень счастливый человек. Сбылась моя мечта — сыграть в Лиге чемпионов. Своей игрой мы заслужили играть в группе Лиги чемпионов», — цитирует Вернидуба пресс-служба УЕФА.

В первом матче плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов «Шериф» одержал победу над загребским «Динамо» со счётом 3:0. Ответная встреча завершилась вничью — 0:0.

Ранее гендиректор «Шахтёра» рассказал о предынфарктном состоянии на матче с «Монако».