Гендиректор «Шахтёра» рассказал о предынфарктном состоянии на матче с «Монако»

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Генеральный директор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин поделился мнением об ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА с «Монако».
Гендиректор «Шахтёра» рассказал о предынфарктном состоянии на матче с «Монако»
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«Честно говоря, сам не понял, как мы прошли дальше, потому что после первого тайма ситуация казалась сложной. У меня было предынфарктное состояние. Но главное, что мы теперь играем в группе. Хотел бы поздравить всех болельщиков!» — цитирует Палкина пресс-служба «Шахтёра».

Также гендиректор донецкого клуба поделился ожиданиями от группового этапа Лиги чемпионов.

«Играя на групповой стадии Лиги чемпионов, мы должны показать свой футбол. Думаю, игры группового этапа будут на порядок эффектнее, чем встреча с «Монако», — сказал он.

Встреча завершилась со счётом 2:2. Таким образом, по итогам двух игр «Шахтёр» одержал победу со счётом 3:2 и вышел в групповой этап Лиги чемпионов. «Монако» сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

Ранее тренер «Монако» заявил, что Головин попросил замену в матче с «Шахтёром».

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