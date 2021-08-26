Тренер «Монако» заявил, что Головин попросил замену в матче с «Шахтёром»

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Главный тренер «Монако» Нико Ковач объяснил замену российского полузащитника команды Александра Головина в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА с донецким «Шахтёром».
Тренер «Монако» заявил, что Головин попросил замену в матче с «Шахтёром»
  • © Reuters

«Александр подошёл ко мне и сказал, что ему потребуется замена через несколько минут. «Монако» нужно было делать замены, потому что мы играли очень интенсивно и должны были продолжать в том же духе. Можем винить только себя, что не убили интригу в первые 45 минут. Вратарь соперника Пятов сыграл феноменально», — цитирует Ковача пресс-служба УЕФА.

Встреча завершилась со счётом 2:2. Таким образом, по итогам двух игр «Шахтёр» одержал победу со счётом 3:2 и вышел в групповой этап Лиги чемпионов. «Монако» сыграет на групповом этапе Лиги Европы.

Ранее стал известен состав участников Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.

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