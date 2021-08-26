Стал известен состав участников Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21

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Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.
Стал известен состав участников Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21
  • Reuters
  • © Jason Cairnduff Livepic

Состав корзин при жеребьёвке группового раунда выглядит следующим образом:

Первая корзина: «Челси» (Англия), «Вильярреал» (Испания), «Атлетико» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Бавария» (Германия), «Интер» (Италия), «Лилль» (Франция), «Спортинг» (Португалия).

Вторая корзина: «Реал Мадрид» (Испания), «Барселона» (Испания), «Ювентус» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), ПСЖ (Франция), «Ливерпуль» (Англия), «Севилья» (Испания), «Боруссия» Дортмунд (Германия).

Третья корзина: «Порту» (Португалия), «Аякс» (Нидерланды), «Шахтёр» (Украина), «Лейпциг» (Германия), «Зальцбург» (Австрия), «Бенфика» (Португалия), «Аталанта» (Италия), «Зенит» (Россия).

Четвёртая корзина: «Бешикташ» (Турция), «Динамо» Киев (Украина), «Брюгге» (Бельгия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Милан» (Италия), «Мальме» (Швеция), «Вольфсбург» (Германия), «Шериф» (Молдавия).

Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов состоится 26 августа в Стамбуле и начнётся в 19:00 мск.

Ранее «Спартак» и «Локомотив» узнали свои корзины при жеребьёвке группового раунда ЛЕ.

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