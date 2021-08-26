Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении сына Пьехи женой судьи

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Председатель Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования по делу об избиении семилетнего сына певца Стаса Пьехи женой футбольного судьи Владислава Безбородова Ириной Безбородовой.
Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении сына Пьехи женой судьи
  • © РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Напомним, что инцидент произошёл в июле в коттеджном посёлке «Рощино» в Ленинградской области.

Ирина Безбородова набросилась на сына певца, когда тот карандашом проколол надувной бассейн семьи в отместку за то, что она запретила своим детям с ним общаться.

После избиения сына Пьехи госпитализировали. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и ушиб бедра.

Отмечается, что в настоящее время продолжаются следственные действия с целью установить все обстоятельства дела, а также назначена судебная экспертиза. Контроль расследования осуществляется центральным аппаратом СК РФ.

Ранее сообщалось, что судья Безбородов выгнал из дома жену, избившую семилетнего сына Пьехи.

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