Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении сына Пьехи женой судьи
- © РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Напомним, что инцидент произошёл в июле в коттеджном посёлке «Рощино» в Ленинградской области.
Ирина Безбородова набросилась на сына певца, когда тот карандашом проколол надувной бассейн семьи в отместку за то, что она запретила своим детям с ним общаться.
После избиения сына Пьехи госпитализировали. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и ушиб бедра.
Отмечается, что в настоящее время продолжаются следственные действия с целью установить все обстоятельства дела, а также назначена судебная экспертиза. Контроль расследования осуществляется центральным аппаратом СК РФ.
Ранее сообщалось, что судья Безбородов выгнал из дома жену, избившую семилетнего сына Пьехи.