Арбитр Безбородов выгнал из дома жену, избившую семилетнего сына Пьехи

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Футбольный арбитр Владислав Безбородов заявил о том, что выгнал из дома жену Ирину Безбородову, которая избила семилетнего сына певца Стаса Пьехи.
Арбитр Безбородов выгнал из дома жену, избившую семилетнего сына Пьехи
  • РИА Новости

«Она истеричка. Я её выгнал из дома. Сейчас я на сборах. Таких на поле не терплю, а дома — тем более», — цитирует Безбородова «Комсомольская правда».

Напомним, что Ирина Безбородова набросилась на сына певца, когда тот карандашом проколол надувной бассейн семьи в отместку за то, что она запретила своим детям с ним общаться.

После избиения сына Пьехи госпитализировали. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и ушиб бедра.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил провести проверку инцидента с сыном Пьехи.

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