Бастрыкин поручил провести проверку инцидента с сыном Стаса Пьехи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил выяснить все обстоятельства инцидента с избиением сына Стаса Пьехи и при наличии достаточных оснований возбудить по данному факту уголовное дело.

Об этом информирует пресс-служба СК России.

Как говорится в сообщении ведомства, накануне в ряде СМИ появилась информация о том, что представитель правозащитной организации обратился к председателю СК с просьбой взять на контроль факт избиения ребёнка Пьехи.

Отмечается, что по данному факту следственные органы СК по Ленинградской области проводят проверку.

«Глава СК России дал указание руководителю регионального следственного управления выяснить все обстоятельства нарушения прав ребёнка в рамках проверки и при наличии достаточных оснований возбудить по данному факту уголовное дело», — заявили в ведомстве.

Бастрыкин поставил на контроль ход и результаты проверки.

Ранее бывшая жена артиста Наталья Горчакова в Instagram написала, что жена футбольного арбитра Владислава Безбородова избила семилетнего сына Стаса Пьехи.