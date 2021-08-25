Боксёр Кушиташвили отстранён от участия в соревнованиях до сентября 2022 года

Короткая ссылка
Федерация бокса России исключила Георгия Кушиташвили из числа членов национальной сборной, а также отстранила спор от соревнований под эгидой организации до 10 сентября 2022 года.
Боксёр Кушиташвили отстранён от участия в соревнованиях до сентября 2022 года
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«В связи с тем, что 10 сентября 2020 года в отношении Георгия Кушиташвили, который входит в состав сборной России по боксу, 235-м Гарнизонным военным судом Москвы был внесён вердикт о признании его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, на основании чего ему было назначено условное лишения свободы на три года с испытательным сроком два года, Федерацией бокса России было принято решение исключить Георгия Кушиташвили из состава сборной России, и отстранить его от участия в официальных соревнованиях, проводимых Федерацией бокса России до 10 сентября 2022 года включительно», — цитирует ТАСС постановление Федерации.

25-летний Кушиташвили является двукратным чемпионом России в весовой категории до 81 кг.

В начале февраля 2020 года сотрудники Росгвардии задержали боксёра и его приятеля в центре Москвы по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по боксу Чарло был арестован в США за ограбление.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить