Боксёр Кушиташвили отстранён от участия в соревнованиях до сентября 2022 года

Федерация бокса России исключила Георгия Кушиташвили из числа членов национальной сборной, а также отстранила спор от соревнований под эгидой организации до 10 сентября 2022 года.

«В связи с тем, что 10 сентября 2020 года в отношении Георгия Кушиташвили, который входит в состав сборной России по боксу, 235-м Гарнизонным военным судом Москвы был внесён вердикт о признании его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, на основании чего ему было назначено условное лишения свободы на три года с испытательным сроком два года, Федерацией бокса России было принято решение исключить Георгия Кушиташвили из состава сборной России, и отстранить его от участия в официальных соревнованиях, проводимых Федерацией бокса России до 10 сентября 2022 года включительно», — цитирует ТАСС постановление Федерации.

25-летний Кушиташвили является двукратным чемпионом России в весовой категории до 81 кг.

В начале февраля 2020 года сотрудники Росгвардии задержали боксёра и его приятеля в центре Москвы по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по боксу Чарло был арестован в США за ограбление.