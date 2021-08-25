Источник: чемпион мира по боксу Чарло был арестован в США за ограбление

Чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Джермалл Чарло сдался в полицию Техаса после того, как ему были выдвинуты обвинения в ограблении.

Об этом сообщает Ksat.com. По информации источника, инцидент случился 16 июля в одном из баров Сан-Антонио после того, как кредитная карта, которую боксёр пытался использовать для оплаты своего счёта, была неоднократно отклонена. Он обвинил официанта заведения в попытке украсть его карту, после чего схватил его и отобрал наличные деньги и удостоверение личности.

Сообщается, что адвокат боксёра отрицает все обвинения. 25 августа спортсмен был выпущен под залог.

Чарло является непобедимым чемпионом мира в среднем весе, одержавшим 32 победы в 32 матчах.

Ранее чемпион WBA Угас назвал желаемого следующего соперника.