Источник: чемпион мира по боксу Чарло был арестован в США за ограбление

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Чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Джермалл Чарло сдался в полицию Техаса после того, как ему были выдвинуты обвинения в ограблении.
Источник: чемпион мира по боксу Чарло был арестован в США за ограбление
  • Reuters

Об этом сообщает Ksat.com. По информации источника, инцидент случился 16 июля в одном из баров Сан-Антонио после того, как кредитная карта, которую боксёр пытался использовать для оплаты своего счёта, была неоднократно отклонена. Он обвинил официанта заведения в попытке украсть его карту, после чего схватил его и отобрал наличные деньги и удостоверение личности.

Сообщается, что адвокат боксёра отрицает все обвинения. 25 августа спортсмен был выпущен под залог.

Чарло является непобедимым чемпионом мира в среднем весе, одержавшим 32 победы в 32 матчах.

Ранее чемпион WBA Угас назвал желаемого следующего соперника.

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