Червиченко: Витории надо дать поработать в спокойной обстановке

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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко выступил в защиту главного тренера красно-белых Руя Витории.
Червиченко: Витории надо дать поработать в спокойной обстановке
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«У Витории в жизни есть и другие проблемы. В «Спартаке» у португальца жизнь не поставлена на карту. Те, кто отправляет Виторию в отставку, — очень глупые люди. Это нормальный тренер. Человеку просто надо дать поработать в спокойной обстановке, а не будоражить команду. Витория увольнение из «Спартака» переживёт спокойно. А с чем «Спартак» останется? Футболисты, как дети, впитывают всё, что слышат вокруг. Помимо того, что игроки слышат, они ещё и додумывают многое внутри себя. Это самая большая проблема», — цитирует Червиченко «РБ Спорт».

После пяти стартовых туров «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице.

В дебюте сезона в клубе произошёл ряд скандалов. В частности, покинул красно-белых спортивный директор Дмитрий Попов, а ветераны «Спартака» призвали к уходу Леонида Федуна — собственника клуба.

Ранее Джикия прокомментировал невызов Соболева в сборную России.

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