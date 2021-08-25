Джикия прокомментировал невызов Соболева в сборную России

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Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия отреагировал на невызов нападающего красно-белых Александра Соболева в сборную России на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года.
Джикия прокомментировал невызов Соболева в сборную России
  • Reuters

«Такие периоды бывают у каждого футболиста. Главное — относиться к ним профессионально и продолжать работать, чем Саша и займётся. Это 100%!» — цитирует Джикию официальный сайт «Спартака».

Сборная России в рамках отборочного турнира чемпионата мира 1 сентября сыграет с Хорватией дома, 4 сентября — с Кипром на выезде, 7 сентября — с Мальтой вновь на своём поле.

Ранее сообщалось, что Джикия тепло пообщался с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

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