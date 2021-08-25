Джикия рассказал о разговоре с Карпиным

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Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказал о разговоре с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.
Джикия рассказал о разговоре с Карпиным
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«Хорошо пообщались с Карпиным. Всё прошло отлично. Теперь моя задача — приехать и профессионально выполнить свою работу», — цитирует Джикию пресс-служба «Спартака».

Защитник также заявил, что не общался с Карпиным на тему капитанства в национальной команде.

Сборная России в рамках отборочного турнира чемпионата мира 1 сентября сыграет с Хорватией в Москве, 4 сентября — с Кипром в Никосии, 7 сентября — с Мальтой в Москве.

Ранее Джикия объяснил причины неудачного старта «Спартака» в сезоне.

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