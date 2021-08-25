Джикия объяснил причины неудачного старта «Спартака» в сезоне

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Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал неудачный старт команды в сезоне.
Джикия объяснил причины неудачного старта «Спартака» в сезоне
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«Можно много говорить о причинах, но в первую очередь отвечать за результат должны футболисты, которые выходят на поле. Где-то нам не везло в реализации, где-то по делу проиграли. Увы, неудачные матчи — это тоже часть работы профессиональных футболистов. Главное — даже на фоне неудачи выкладываться на 100% на каждой тренировке, и тогда труд обязательно даст результат», — цитирует Джикию официальный сайт клуба.

По итогам пяти туров Российской премьер-лиги «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице. Московский клуб вылетел с отборочного турнира Лиги чемпионов, проиграв «Бенфике» с общим счётом 0:4. 

Ранее сообщалось, что «Спартак» не платил Франко Камоцци за консультации по трансферам.

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