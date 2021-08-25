Камоцци: я никогда не получал деньги за трансфер игрока в «Спартак»

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Бывший советник и консультант владельца «Спартака »Леонида Федуна Франко Камоцци заявил, что московский клуб не платил ему за предоставленные услуги по трансферам.
Камоцци: я никогда не получал деньги за трансфер игрока в «Спартак»
  • © spartak.com

«Мы периодически разговариваем с господином Федуном и его супругой Салиховой. Я всегда стараюсь дать лучшие советы для них. Но я могу сказать точно одно: с момента, как мы начали сотрудничать, я никогда не получал деньги за трансфер какого-либо игрока в «Спартак», — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Eurostavka.

Агентство Камоцци подписало соглашение с московским клубом 13 декабря 2020 года. Спустя четыре месяца, в апреле 2021 года, контракт был расторгнут.

Ранее сообщалось, что Камоцци положительно оценил бельгийского защитника Максимилиана Кауфриза для «Спартака».

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