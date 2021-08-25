Головин выйдет с первых минут ответного матча ЛЧ с «Шахтёром»

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Стали известны стартовые составы «Монако» и «Шахтёра» на ответный матч финального раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА.
Головин выйдет с первых минут ответного матча ЛЧ с «Шахтёром»
  • Reuters

С первых минут матча на поле выйдут следующие футболисты:

— «Шахтёр»: Пятов, Додо, Витао, Марлон, Майкон, Антонио, Тете, Соломон, Алан Патрик, Матвиенко, Траоре;

— «Монако»: Нюбель, Марипан, Бадьяшиль, Мартинш, Энрике, Чуамени, Сидибе, Головин, Бен-Йеддер, Фофана, Фолланд.

Ответный матч финального раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 «Шахтёр» — «Монако» пройдёт 25 августа на стадионе «Металлист» в Харькове (Украина). Начало поединка — в 22:00 мск. Первая игра проходила в Монако и завершилась победой донецкого клуба со счётом 1:0.

Ранее агент Головина назвал спорным удаление россиянина в матче с «Лансом».

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