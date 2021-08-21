Агент Головина назвал спорным удаление россиянина в матче с «Лансом»

Олег Артёмов, представитель российского полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал удаление своего клиента в матче с «Лансом» (0:2) в третьем туре Лиги 1.

«Не хочется обсуждать решения арбитров, хотя вопросы по данному эпизоду есть. В любом случае всё это следствие того, что Головин полностью отдаётся борьбе, бьётся за результат. Он старается выжать из себя максимум. Бывает, что эмоции перехлёстывают, хотя, повторюсь, в данном случае решение судей как минимум спорное», — цитирует Артёмова Sport24.

Россиянин получил красную карточку на 86-й минуте встречи при счёте 0:1.

Ранее сообщалось, что «Монако» проиграл «Лансу» в матче Лиги 1, Головин получил красную карточку.