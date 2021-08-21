«Монако» проиграл «Лансу» в матче Лиги 1, Головин получил красную карточку

Короткая ссылка
В рамках третьего тура французской Лиги 1 «Монако» на своём поле проиграл «Лансу».

Встреча, проходившая на стадионе «Луи II» в Монако, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Забитыми мячами отметились Иньятиус Ганаго и Симон Банза.

Российский полузащитник хозяев Александр Головин вышел в стартовом составе и получил красную карточку на 86-й минуте встречи. 

Гости играли вдесятером с 61-й минуты после того, как был удалён Шейк Умар Дукур.

Ранее Сенников заявил, что Головин в целом полезно действовал в матче с «Шахтёром».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить