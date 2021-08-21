«Монако» проиграл «Лансу» в матче Лиги 1, Головин получил красную карточку

В рамках третьего тура французской Лиги 1 «Монако» на своём поле проиграл «Лансу».

Встреча, проходившая на стадионе «Луи II» в Монако, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Забитыми мячами отметились Иньятиус Ганаго и Симон Банза.

Российский полузащитник хозяев Александр Головин вышел в стартовом составе и получил красную карточку на 86-й минуте встречи.

Гости играли вдесятером с 61-й минуты после того, как был удалён Шейк Умар Дукур.

Ранее Сенников заявил, что Головин в целом полезно действовал в матче с «Шахтёром».