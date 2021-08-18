Сенников: Головин в целом полезно действовал в матче с «Шахтёром»
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«Он старался. Пытался что-то изменить. Сыграл на своём уровне, но его не хватило, как всегда. Его часто не хватает на все 90 минут встречи в таких насыщенных играх, но в целом он действовал полезно», — цитирует Сенникова «Советский спорт».
По его мнению, российский хавбек мог быть активнее в минувшей игре, но соперник ему этого не позволял, хотя Александр и хорошо готов к сезону.
«Уверен, скоро он наберёт форму и оправится от всех травм, которые у него были, всё у него будет хорошо», — добавил Сенников.
Головин вышел в стартовом составе своей команды и был заменён на 59-й минуте встречи.
Ранее сообщалось, что «Шахтёр» обыграл «Монако» в квалификации ЛЧ со счётом 1:0.