Сенников: Головин в целом полезно действовал в матче с «Шахтёром»

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Бывший футболист сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил игру полузащитника «Монако» Александра Головина в первом матче четвёртого квалификационного раунда Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром».
Сенников: Головин в целом полезно действовал в матче с «Шахтёром»
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Он старался. Пытался что-то изменить. Сыграл на своём уровне, но его не хватило, как всегда. Его часто не хватает на все 90 минут встречи в таких насыщенных играх, но в целом он действовал полезно», — цитирует Сенникова «Советский спорт».

По его мнению, российский хавбек мог быть активнее в минувшей игре, но соперник ему этого не позволял, хотя Александр и хорошо готов к сезону.

«Уверен, скоро он наберёт форму и оправится от всех травм, которые у него были, всё у него будет хорошо», — добавил Сенников.

Головин вышел в стартовом составе своей команды и был заменён на 59-й минуте встречи.

Ранее сообщалось, что «Шахтёр» обыграл «Монако» в квалификации ЛЧ со счётом 1:0.

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