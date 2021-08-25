Sport24: ЦСКА и «Зениту» предложили услуги экс-форварда «Шахтёра» Феррейры

Короткая ссылка
Аргентинский нападающий Факундо Феррейра был предложен московскому ЦСКА и «Спартаку».
Sport24: ЦСКА и «Зениту» предложили услуги экс-форварда «Шахтёра» Феррейры
  • Reuters

Об этом сообщает Sport24. Представители футболиста просили зарплату в районе €1 млн в год, но клубы не стали рассматривать вариант с подписанием 30-летнего нападающего.

В прошлом сезоне Феррейра провёл 13 матчей за «Сельту» в чемпионате Испании и забил один гол. Сейчас аргентинец является свободным агентом.

С 2013 по 2018 год форвард выступал за донецкий «Шахтёр».

Ранее Джикия прокомментировал невызов Соболева в сборную России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить