Sport24: ЦСКА и «Зениту» предложили услуги экс-форварда «Шахтёра» Феррейры

Аргентинский нападающий Факундо Феррейра был предложен московскому ЦСКА и «Спартаку».

Об этом сообщает Sport24. Представители футболиста просили зарплату в районе €1 млн в год, но клубы не стали рассматривать вариант с подписанием 30-летнего нападающего.

В прошлом сезоне Феррейра провёл 13 матчей за «Сельту» в чемпионате Испании и забил один гол. Сейчас аргентинец является свободным агентом.

С 2013 по 2018 год форвард выступал за донецкий «Шахтёр».

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