В Госдуме рассказали о поиске спонсора для «Нижнего Новгорода»

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Депутат Государственной думы России от Нижегородской области Дмитрий Сватковский рассказал, что поиск генерального спонсора для футбольного клуба «Нижний Новгород» должен завершиться до конца 2021 года.
В Госдуме рассказали о поиске спонсора для «Нижнего Новгорода»
  • © Григорий Соколов
  • РИА Новости

«Нижний Новгород» вышел в Премьер-лигу, где другие финансовые требования. К сожалению, в Нижегородской области не нашлось компании, которая могла бы стать спонсором клуба, и губернатор обратился к президенту за помощью», — цитирует Сватковского РИА Новости.

Депутат отметил, что многие компании с государственным участием помогают спортивным клубам.

«Есть поручение найти крупную компанию с государственным участием. Поиск должен завершиться до конца 2021 года», — сказал он.

После пяти туров Российской премьер-лиги «Нижний Новгород» с семью очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Путин поручил найти спонсора для ФК «Нижний Новгород».

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