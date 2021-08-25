В Госдуме рассказали о поиске спонсора для «Нижнего Новгорода»
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- РИА Новости
«Нижний Новгород» вышел в Премьер-лигу, где другие финансовые требования. К сожалению, в Нижегородской области не нашлось компании, которая могла бы стать спонсором клуба, и губернатор обратился к президенту за помощью», — цитирует Сватковского РИА Новости.
Депутат отметил, что многие компании с государственным участием помогают спортивным клубам.
«Есть поручение найти крупную компанию с государственным участием. Поиск должен завершиться до конца 2021 года», — сказал он.
После пяти туров Российской премьер-лиги «Нижний Новгород» с семью очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что Путин поручил найти спонсора для ФК «Нижний Новгород».