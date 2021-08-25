В Госдуме рассказали о поиске спонсора для «Нижнего Новгорода»

Депутат Государственной думы России от Нижегородской области Дмитрий Сватковский рассказал, что поиск генерального спонсора для футбольного клуба «Нижний Новгород» должен завершиться до конца 2021 года.

«Нижний Новгород» вышел в Премьер-лигу, где другие финансовые требования. К сожалению, в Нижегородской области не нашлось компании, которая могла бы стать спонсором клуба, и губернатор обратился к президенту за помощью», — цитирует Сватковского РИА Новости.

Депутат отметил, что многие компании с государственным участием помогают спортивным клубам.

«Есть поручение найти крупную компанию с государственным участием. Поиск должен завершиться до конца 2021 года», — сказал он.

После пяти туров Российской премьер-лиги «Нижний Новгород» с семью очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Путин поручил найти спонсора для ФК «Нижний Новгород».