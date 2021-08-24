«Коммерсантъ»: Путин поручил найти спонсора для ФК «Нижний Новгород»

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Президент России Владимир Путин поручил найти генерального спонсора для футбольного клуба «Нижний Новгород».
«Коммерсантъ»: Путин поручил найти спонсора для ФК «Нижний Новгород»
  • Reuters

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Министерство спорта региона, поиски спонсора идут среди госкорпораций, а до тех пор клуб будет частично финансироваться из бюджета Нижегородской области. 

Отмечается, что депутаты комитета по бюджету региона рассмотрели поправки, предложенные правительством области к закону о бюджете региона на 2021 год. Согласно данным поправкам, клуб получит 350 млн рублей дополнительно.

«Нижний Новгород» после пяти туров занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав семь очков.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что для «Ростова» матч с «Нижним Новгородом» получился очень сложным.

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