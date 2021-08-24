«Коммерсантъ»: Путин поручил найти спонсора для ФК «Нижний Новгород»

Президент России Владимир Путин поручил найти генерального спонсора для футбольного клуба «Нижний Новгород».

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Министерство спорта региона, поиски спонсора идут среди госкорпораций, а до тех пор клуб будет частично финансироваться из бюджета Нижегородской области.

Отмечается, что депутаты комитета по бюджету региона рассмотрели поправки, предложенные правительством области к закону о бюджете региона на 2021 год. Согласно данным поправкам, клуб получит 350 млн рублей дополнительно.

«Нижний Новгород» после пяти туров занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав семь очков.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что для «Ростова» матч с «Нижним Новгородом» получился очень сложным.