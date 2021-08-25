Ларссон и Классон попали в заявку сборной Швеции на отборочные матчи ЧМ-2022

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Сборная Швеции объявила заявку команды на сентябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года.
Ларссон и Классон попали в заявку сборной Швеции на отборочные матчи ЧМ-2022
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Список из 25 футболистов опубликовала пресс-служба сборной Швеции.

В состав команды попали легионеры Российской премьер-лиги: нападающий «Спартака» Джордан Ларссон и полузащитник «Краснодара» Виктор Классон.

В рамках отборочного турнира Швеция 2 сентября сыграет с Испанией, а 8 сентября встретится с Грецией. 4 сентября команда проведёт товарищеский матч с Узбекистаном.

Ранее сообщалось, что Павел Мамаев высказался о возвращении в сборную России при Валерии Карпине.

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