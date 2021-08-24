Мамаев высказался о возвращении в сборную России при Карпине

Полузащитник ФК «Ростов» Павел Мамаев рассказал, как воспринял переход экс-наставника клуба Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России, и оценил возможность своего возвращения в национальную команду.

«Конечно, для всех нас стало неожиданностью, что Валерий Георгиевич покинул клуб. Однако все прекрасно понимали, что это просто профессиональная составляющая. У тренера новый опыт и новая ступень в жизни, потому все отреагировали с пониманием. Был ли какой-то разговор с Карпиным относительно возможного возвращения в сборную? Я думаю, в наших с ним взаимоотношениях такой разговор даже неуместен, я хорошо знаю его, а он меня. Я думаю, любому футболисту реально вернуться в сборную. Георгич — это тот тренер, который будет отталкиваться от пользы сборной и от того, чтобы дать результат», — сказал Мамаев в интервью Нобелю Арустамяну на канале «Матч ТВ».

Мамаев выступал за сборную России с 2010 по 2016 год. На его счету 15 поединков за национальную команду.

Ранее Мамаев высказался о разводе с женой.