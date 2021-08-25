Роналду не смог завершить тренировку из-за проблем со здоровьем

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду досрочно покинул тренировку туринской команды.

Как сообщает итальянский журналист Ромео Агрести, португалец занимался в общей группе, но затем пожаловался на проблемы со здоровьем и покинул тренировочное поле в сопровождении клубных врачей.

Роналду в текущем сезоне провёл один неполный матч в составе «Ювентуса». Встречу первого тура чемпионата Италии по футболу против «Удинезе» (2:2) нападающий сборной Португалии начал на скамейке запасных и появился на поле лишь в середине второго тайма.

Ранее руководство «Ювентуса» озвучило сумму, за которую готово продать 36-летнего португальского форварда.