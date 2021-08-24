L'Équipe: Роналду пытается добиться трансфера в «Манчестер Сити»

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Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду хотел бы стать игроком «Манчестер Сити».
L'Équipe: Роналду пытается добиться трансфера в «Манчестер Сити»
  • Reuters

Об этом сообщает L'Équipe. По информации источника, 36-летний португалец хотел бы добиться перехода в «Сити». Представители игрока работают над сделкой, хотя достичь соглашения будет непросто. Сам Роналду общался с игроками «Сити», в том числе с Рубеном Диашем, Жоау Канселу и Бернарду Силвой.

В прошлом сезоне 36-летний форвард провёл 44 матча за «Ювентус» и забил 36 мячей при четырёх ассистах. Португалец выступает за итальянскую команду с 2018 года.

Ранее Румменигге назвал нездоровым путём развития клуба зарплату Роналду.

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