Румменигге считает нездоровым путём развития клуба зарплату Роналду

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Бывший председатель правления мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Карл-Хайнц Румменигге высказался по поводу зарплаты нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Румменигге считает нездоровым путём развития клуба зарплату Роналду
  • Reuters

«Самая большая проблема в том, кто ещё может потянуть его зарплату? Ему платят €70 млн, €35 млн чистыми. Кто может это сделать? ПСЖ? Может быть, английский клуб? Это нездоровый путь развития, УЕФА должен что-то сделать», — цитирует Румменигге Bild.

Он отметил, что на данный момент в мировом футболе растут расходы и необходимо как-то регулировать финансовые затраты, иначе футбол ждут очень непростые времена.

В прошлом сезоне 36-летний форвард провёл 44 матча за «Ювентус» и забил 36 мячей при четырёх ассистах. Португалец выступает за итальянскую команду с 2018 года.

Ранее экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что было бы лучше, если бы Роналду ушёл из «Ювентуса».

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