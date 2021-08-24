Румменигге считает нездоровым путём развития клуба зарплату Роналду
- Reuters
«Самая большая проблема в том, кто ещё может потянуть его зарплату? Ему платят €70 млн, €35 млн чистыми. Кто может это сделать? ПСЖ? Может быть, английский клуб? Это нездоровый путь развития, УЕФА должен что-то сделать», — цитирует Румменигге Bild.
Он отметил, что на данный момент в мировом футболе растут расходы и необходимо как-то регулировать финансовые затраты, иначе футбол ждут очень непростые времена.
В прошлом сезоне 36-летний форвард провёл 44 матча за «Ювентус» и забил 36 мячей при четырёх ассистах. Португалец выступает за итальянскую команду с 2018 года.
Ранее экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что было бы лучше, если бы Роналду ушёл из «Ювентуса».