Нурмагомедов: было бы лучше, если бы Роналду ушёл из «Ювентуса»

Короткая ссылка
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о возможном уходе португальского футболиста Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса».

«По моему мнению, было бы лучше, если бы Криштиану поменял команду. Не в обиду нашим болельщикам «Ювентуса». ПСЖ? Нет, у них своих звёзд хватает. Если бы он на конец карьеры перешёл в Англию, мне было бы интересно», — приводит слова Нурмагомедова «Матч ТВ».

В прошлом сезоне 36-летний форвард провёл 44 матча за «Ювентус» и забил 36 мячей при четырёх ассистах. Португалец выступает за итальянскую команду с 2018 года.

Ранее сестра Роналду резко высказалась об отменённом голе брата в матче с «Удинезе».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить