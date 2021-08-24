Нурмагомедов: было бы лучше, если бы Роналду ушёл из «Ювентуса»

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о возможном уходе португальского футболиста Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса».

«По моему мнению, было бы лучше, если бы Криштиану поменял команду. Не в обиду нашим болельщикам «Ювентуса». ПСЖ? Нет, у них своих звёзд хватает. Если бы он на конец карьеры перешёл в Англию, мне было бы интересно», — приводит слова Нурмагомедова «Матч ТВ».

В прошлом сезоне 36-летний форвард провёл 44 матча за «Ювентус» и забил 36 мячей при четырёх ассистах. Португалец выступает за итальянскую команду с 2018 года.

Ранее сестра Роналду резко высказалась об отменённом голе брата в матче с «Удинезе».