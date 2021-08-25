Глушаков считает, что Арустамян может стать футбольным агентом

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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал уход комментатора Нобеля Арустамяна с канала «Матч ТВ» после интервью с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым.
Глушаков считает, что Арустамян может стать футбольным агентом
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«Нобель — хороший комментатор и профессионал своего дела. Он знает, что делать. Может, мы его увидим в другой сфере, той же агентской деятельности. Желаю ему удачи», — цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

По словам Арустамяна, он принял решение об уходе после интервью с Мамаевым, в котором они затрагивали тему личной жизни игрока. Журналист признался, что сам он не хотел затрагивать данные вопросы, поэтому не видит смысла продолжать сотрудничество при разногласиях.

Ранее Мамаев рассказал, как воспринял переход экс-наставника клуба Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России, и оценил возможность своего возвращения в национальную команду.

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