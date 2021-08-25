Тренер сборной России по биатлону рассказал о возможном отстранении Елисеева

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский заявил, что решение вопроса по дальнейшим тренировкам биатлониста Матвея Елисеева должно пройти безболезненно для спортсмена и команды.

«Слова Губерниева частично соответствуют истине, но выносить это из команды я не хотел бы. На сегодняшний день это наше внутреннее дело», — приводит слова тренера РИА Новости.

По словам Каминского, он не намерен раздувать из случившегося громкую историю, поскольку это может нанести ущерб команде и самому спортсмену.

«Нужно не нарушать рабочий микроклимат в команде. Любое наше действие должно в какой-то мере воспитывать спортсмена», — сказал Каминский.

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Каминский намерен отстранить от команды Елисеева. Биатлонист якобы проводил самостоятельные тренировки вопреки установкам тренера.

Ранее Спортивный арбитражный суд назвал даты рассмотрения апелляций биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой на решения Международного союза биатлонистов об их дисквалификации.