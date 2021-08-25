Источник: «Сампдория» направила трансферный запрос «Краснодару» по Вильене

Итальянская «Сампдория» проявляет интерес к голландскому полузащитнику «Краснодара» Тонни де Вильене.

Об этом в своем Twitter сообщил итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари. По информации источника, генуэзцы направили соответствующий запрос в «Краснодар».

В настоящий момент 26-летний голландец обижен на «быков», так как российский клуб не сдержал данное футболисту обещание и не отпустил его в другую команду, имея на руках соответствующее предложение.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» выступил за полную отмену лимита на легионеров на совещании РПЛ.