Российские гимнасты на ЧМ выступят под флагами национальных федераций

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Российские художественные и спортивные гимнасты выступят на чемпионатах мира под флагами национальных федераций.
Российские гимнасты на ЧМ выступят под флагами национальных федераций
  • Reuters

По сообщениям РИА Новости, вместо гимна на мировом первенстве будет звучать Концерт для фортепиано с оркестром №1 Петра Ильича Чайковского.

Чемпионаты мира по спортивной и художественной гимнастике пройдут с 18 по 24 октября и с 27 по 31 октября в японском городе Китакюсю.

Согласно вердикту Спортивного арбитражного суда, сборная России лишена возможности выступать под своим флагом и гимном на чемпионатах мира и Олимпийских играх до декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что Ирина Винер-Усманова продолжит оспаривать результаты Олимпиады-2020 в личном многоборье по художественной гимнастике. 

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