Винер-Усманова заявила, что продолжит оспаривать результаты олимпийского турнира по художественной гимнастике

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала решение Международной федерации гимнастики (FIG) признать непредвзятыми результаты соревнований на Олимпийских играх в Токио.

«Другого ответа мы и не ожидали услышать. Все, кто делали анализ этого судейства, сами были причастны к тому, что случилось. Для нас в этом нет ничего нового. Мы готовим материалы, которые будем в дальнейшем использовать, чтобы доказать — всё, о чём мы говорим и пишем, соответствует действительности. Будем действовать на всех уровнях по процедуре, как и положено. До окончательного, если это нужно будет, мы дойдём и до CAS. Хотим, чтобы нам предоставили исходные материалы — каким образом эти оценки выставлялись. Нам эту информацию не дают. Наверное, мы будем её как-то требовать через инстанции, которые могут это сделать. Мы провели свой анализ с судьями высшей категории. Все сошлись на том, что оценки выставлены неправильно», — цитирует Винер-Усманову «Спорт-Экспресс».

7 августа в финале соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль, уступив 0,150 балла израильтянке Линой Ашрам (107,800), которая допустила потерю предмета во время выступления.

Ранее Журова заявила, что Дине Авериной и Ашрам могли выдать две золотые медали.