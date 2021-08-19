Винер-Усманова заявила, что продолжит оспаривать результаты олимпийского турнира по художественной гимнастике

Короткая ссылка
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала решение Международной федерации гимнастики (FIG) признать непредвзятыми результаты соревнований на Олимпийских играх в Токио.
Винер-Усманова заявила, что продолжит оспаривать результаты олимпийского турнира по художественной гимнастике
  • РИА Новости

«Другого ответа мы и не ожидали услышать. Все, кто делали анализ этого судейства, сами были причастны к тому, что случилось. Для нас в этом нет ничего нового. Мы готовим материалы, которые будем в дальнейшем использовать, чтобы доказать — всё, о чём мы говорим и пишем, соответствует действительности. Будем действовать на всех уровнях по процедуре, как и положено. До окончательного, если это нужно будет, мы дойдём и до CAS. Хотим, чтобы нам предоставили исходные материалы — каким образом эти оценки выставлялись. Нам эту информацию не дают. Наверное, мы будем её как-то требовать через инстанции, которые могут это сделать. Мы провели свой анализ с судьями высшей категории. Все сошлись на том, что оценки выставлены неправильно», — цитирует Винер-Усманову «Спорт-Экспресс».

7 августа в финале соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль, уступив 0,150 балла израильтянке Линой Ашрам (107,800), которая допустила потерю предмета во время выступления.

Ранее Журова заявила, что Дине Авериной и Ашрам могли выдать две золотые медали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить