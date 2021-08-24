Орлов считает, что лимит на легионеров порождает коррупцию
- РИА Новости
«По-моему, все они в один голос говорят, что лимит развращает российских футболистов, создаёт им искусственные преференции и ставит их в привилегированное положение. Всё это мешает работе тренеров, которые теперь должны ломать голову, как формировать состав, вписываться в ту или иную формулу. Нет, всё должно быть открыто и по спортивному принципу. Лимит, на мой взгляд, порождает коррупцию», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».
На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждый клуб может заявить на сезон не более восьми легионеров.
Ранее сообщалось, что ЦСКА проголосовал за отмену лимита на легионеров на собрании РПЛ.