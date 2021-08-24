Орлов считает, что лимит на легионеров порождает коррупцию

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался на тему лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«По-моему, все они в один голос говорят, что лимит развращает российских футболистов, создаёт им искусственные преференции и ставит их в привилегированное положение. Всё это мешает работе тренеров, которые теперь должны ломать голову, как формировать состав, вписываться в ту или иную формулу. Нет, всё должно быть открыто и по спортивному принципу. Лимит, на мой взгляд, порождает коррупцию», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждый клуб может заявить на сезон не более восьми легионеров.

Ранее сообщалось, что ЦСКА проголосовал за отмену лимита на легионеров на собрании РПЛ.