Sport24: ЦСКА проголосовал за отмену лимита на легионеров на собрании РПЛ
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Как сообщает Sport24, армейцы также выступили за реформу формата проведения чемпионата.
РФС выступил 23 августа с предложением об отказе от лимита на легионеров. Соответствующее предложение было разослано клубам РПЛ.
На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров.
Ранее в «Ахмате» выразили мнение, что в РПЛ ещё не готовы к полной отмене лимита на легионеров.