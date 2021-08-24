Sport24: ЦСКА проголосовал за отмену лимита на легионеров на собрании РПЛ

Московский ЦСКА проголосовал за отмену лимита на легионеров на общем собрании клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), которое состоялось 23 августа.

Как сообщает Sport24, армейцы также выступили за реформу формата проведения чемпионата.

РФС выступил 23 августа с предложением об отказе от лимита на легионеров. Соответствующее предложение было разослано клубам РПЛ.

На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров.

Ранее в «Ахмате» выразили мнение, что в РПЛ ещё не готовы к полной отмене лимита на легионеров.