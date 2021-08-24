В «Ахмате» считают, что в РПЛ ещё не готовы к полной отмене лимита на легионеров

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о совещании клубов Российской премьер-лиги, на котором обсуждались возможная отмена лимита на легионеров и изменение формата проведения соревнований.

«Вчера все клубы обменивались мнениями. «Ахмат» выступил за гладкий чемпионат — 16 команд с возможностью расширения до 18. По легионерам — «10 + 15» в заявке. К полной отмене лимита пока не готовы, многие клубы уже подписали долгосрочные контракты с российскими игроками. Нужен условный переходный период. Потом можно будет прийти к полной отмене лимита», — цитирует Айдамирова Sport24.

Он отметил, что совсем недавно клубам приходилось в экстренном порядке избавляться от легионеров. По его мнению, лимит по схеме «10 + 15» заставит россиян больше конкурировать с иностранцами. При этом функционер заявил, что «Ахмат» не поддержал идею о качестве легионеров, так как решение должны принимать только клубы.

«В числе прочего было предложено установить минимальную зарплату легионеров — €800 тыс. в год. Но практически все посчитали такую позицию странной. У нас четыре легионера в сумме получают столько, а если установить такую сумму минимальной, то клубы из второй половины таблицы попросту не смогут подписывать иностранцев», — добавил гендиректор.

РФС выступил 23 августа с предложением об отказе от лимита на легионеров. Соответствующее предложение было разослано клубам РПЛ.

На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров.

Ранее стали известны результаты голосования болельщиков по поводу реформ РПЛ.