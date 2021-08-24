Адвокат Газизова рассказал о расходах «Спартака» за 2020 год

Адвокат генерального директора футбольного клуба «Уфа» Шамиля Газизова Артур Егиян рассказал о расходах «Спартака» за 2020 год.

«399 млн — это не только выходное пособие, но и заработная плата, неиспользованный отпуск и иные выплаты. Важно прояснить, какая сумма является выходным пособием, а какая часть приходится на заработную плату. Истец требует лишить моего представителя заработной платы. Просьба предоставить расчётный лист. Даже в случае превышения полномочий представителя истец никак не может признать документы и решение недействительными. Расходы «Спартака» за 2020 год составляют 5 млрд рублей. Сумма выходного пособия едва ли превышает 10% данных затрат. Трудовой договор не является сделкой и, соответственно, не может быть признан недействительным», — цитирует адвоката Газизова «Чемпионат».

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. Затем он вернулся в «Уфу», где в настоящий момент занимает пост гендиректора клуба.

Ранее Газизов высказался о публикации подробностей его контракта со «Спартаком».