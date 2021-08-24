Гантухова: поражение на Олимпиаде пойдёт на пользу Джоковичу

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Словацкая теннисистка Даниэла Гантухова оценила шансы первой ракетки мира Новака Джоковича на US Open 2021.
Гантухова: поражение на Олимпиаде пойдёт на пользу Джоковичу
  • Reuters

«Хорошо, что Джокович проиграл на Олимпиаде. Это может пойти ему на пользу. Он отлично реагирует на новые проблемы и решает трудности. Мы видели, что случилось с Сереной Уильямс из-за сильного давления. Она была близка к историческому рекорду, но не справилась. Новак тоже с этим столкнётся, но ему будет проще», — приводит её слова Tennis Head.

На Олимпиаде в Токио Джокович проиграл в матче за третье место испанцу Пабло Карреньо-Бусте. Он выступит на US Open, который пройдёт с 30 августа по 12 сентября.

11 июля Джокович выиграл Уимблдон в шестой раз в карьере. Эта победа стала 20-й для серба на турнирах Большого шлема.

Ранее сообщалось, что тройка в рейтинге АТР осталась без изменений. 

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