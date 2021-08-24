Гантухова: поражение на Олимпиаде пойдёт на пользу Джоковичу
- Reuters
«Хорошо, что Джокович проиграл на Олимпиаде. Это может пойти ему на пользу. Он отлично реагирует на новые проблемы и решает трудности. Мы видели, что случилось с Сереной Уильямс из-за сильного давления. Она была близка к историческому рекорду, но не справилась. Новак тоже с этим столкнётся, но ему будет проще», — приводит её слова Tennis Head.
На Олимпиаде в Токио Джокович проиграл в матче за третье место испанцу Пабло Карреньо-Бусте. Он выступит на US Open, который пройдёт с 30 августа по 12 сентября.
11 июля Джокович выиграл Уимблдон в шестой раз в карьере. Эта победа стала 20-й для серба на турнирах Большого шлема.
Ранее сообщалось, что тройка в рейтинге АТР осталась без изменений.