Гантухова: поражение на Олимпиаде пойдёт на пользу Джоковичу

Словацкая теннисистка Даниэла Гантухова оценила шансы первой ракетки мира Новака Джоковича на US Open 2021.

«Хорошо, что Джокович проиграл на Олимпиаде. Это может пойти ему на пользу. Он отлично реагирует на новые проблемы и решает трудности. Мы видели, что случилось с Сереной Уильямс из-за сильного давления. Она была близка к историческому рекорду, но не справилась. Новак тоже с этим столкнётся, но ему будет проще», — приводит её слова Tennis Head.

На Олимпиаде в Токио Джокович проиграл в матче за третье место испанцу Пабло Карреньо-Бусте. Он выступит на US Open, который пройдёт с 30 августа по 12 сентября.

11 июля Джокович выиграл Уимблдон в шестой раз в карьере. Эта победа стала 20-й для серба на турнирах Большого шлема.

Ранее сообщалось, что тройка в рейтинге АТР осталась без изменений.