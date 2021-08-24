The Telegraph: Влашич попал в сферу интересов «Вест Хэма»

Полузащитник сборной Хорватии и московского ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру в английском «Вест Хэме».

Как сообщает The Telegraph, руководство «Вест Хэма» рассматривает Влашича на замену полузащитнику Джесси Лингарду.

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за €15,7 млн. В сезоне-2021/22 футболист принял участие в четырёх матчах Российской премьер-лиги и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что агент Влашича предложил полузащитника всем топ-клубам Италии.