The Telegraph: Влашич попал в сферу интересов «Вест Хэма»
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Как сообщает The Telegraph, руководство «Вест Хэма» рассматривает Влашича на замену полузащитнику Джесси Лингарду.
Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за €15,7 млн. В сезоне-2021/22 футболист принял участие в четырёх матчах Российской премьер-лиги и отметился одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что агент Влашича предложил полузащитника всем топ-клубам Италии.