The Telegraph: Влашич попал в сферу интересов «Вест Хэма»

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Полузащитник сборной Хорватии и московского ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру в английском «Вест Хэме».
The Telegraph: Влашич попал в сферу интересов «Вест Хэма»
  • © pfc-cska.com

Как сообщает The Telegraph, руководство «Вест Хэма» рассматривает Влашича на замену полузащитнику Джесси Лингарду.

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за €15,7 млн. В сезоне-2021/22 футболист принял участие в четырёх матчах Российской премьер-лиги и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что агент Влашича предложил полузащитника всем топ-клубам Италии.

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