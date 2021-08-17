Агент Влашича заявил, что предлагал игрока ЦСКА всем итальянским топ-клубам

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Тончи Мартич, агент полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, заявил, что предпринимал попытки трудоустроить своего клиента в топ-клубы итальянской Серии А.
Агент Влашича заявил, что предлагал игрока ЦСКА всем итальянским топ-клубам
  • ©pfc-cska.com

«Я предлагал Влашича всем ведущим итальянским клубам, в том числе и «Наполи». Какова вероятность, что Никола уйдёт из ЦСКА в это трансферное окно? На данный момент трудно об этом говорить», — цитирует Влашича Metaratings.ru.

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за €15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской премьер-лиге, забил 11 мячей (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.

Ранее ЦСКА назвал условия продажи Влашича.

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