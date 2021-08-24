Акционеру «Спартака» было отказано в иске к клубу и Газизову

Короткая ссылка
Арбитражный суд Москвы принял решение отказать в удовлетворении иска АО «Капитальные активы» к московскому «Спартаку» и экс генеральному директору клуба Шамилю Газизову.
Акционеру «Спартака» было отказано в иске к клубу и Газизову
  • © spartak.com

«Мы уважаем решение суда, но будем подавать апелляцию 9-го числа. Уверены, что мы правы. Впервые не приходится радоваться победе «Спартака», — цитирует Sport24 представителя «Капитальных активов» Елену Чачуа. 

«Капитальным активам» принадлежат 22% акций «Спартака». В марте АО потребовало признать недействительным решение совета директоров красно-белых о сумме компенсации Газизову. Утверждается, что сумму выплат Газизову обозначил лично владелец клуба Леонид Федун. К производству был принят иск на сумму 88,3 млн рублей.

Ранее бельгийский журналист дал характеристику потенциального новичка «Спартака» Кауфриза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить