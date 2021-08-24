Акционеру «Спартака» было отказано в иске к клубу и Газизову

Арбитражный суд Москвы принял решение отказать в удовлетворении иска АО «Капитальные активы» к московскому «Спартаку» и экс генеральному директору клуба Шамилю Газизову.

«Мы уважаем решение суда, но будем подавать апелляцию 9-го числа. Уверены, что мы правы. Впервые не приходится радоваться победе «Спартака», — цитирует Sport24 представителя «Капитальных активов» Елену Чачуа.

«Капитальным активам» принадлежат 22% акций «Спартака». В марте АО потребовало признать недействительным решение совета директоров красно-белых о сумме компенсации Газизову. Утверждается, что сумму выплат Газизову обозначил лично владелец клуба Леонид Федун. К производству был принят иск на сумму 88,3 млн рублей.

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