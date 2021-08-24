Бельгийский журналист дал характеристику потенциального новичка «Спартака» Кауфриза

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Журналист бельгийского футбольного издания Voetbalkrant Флоран Малис высказал своё мнение о потенциальном новичке московского «Спартака» — защитнике «Сент-Трюйдена» Максимилиано Кауфризе.
Бельгийский журналист дал характеристику потенциального новичка «Спартака» Кауфриза
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«Это очень странный трансфер, поскольку Кауфриз не считается в Бельгии одним из лучших защитников. Он, конечно, не совсем плох, но на уровне лиги — средненький. Для него «Спартак» — это большой клуб. Весной у него была необычная травма, из-за повреждения ноги газонокосилкой в апреле 2021 года он пропустил остаток сезона, в этом смысле он не самый смышлёный парень. Он играет на позиции центрального защитника. У него хорошая скорость, игра головой и неплохая игра ногами — он прошёл через школы «Андерлехта» и «Стандарда». Главный минус Кауфриза — получает слишком много карточек. Также его нельзя назвать тактическим гением. Он был хорош в команде, которая проповедует оборонительный футбол, для созидательного футбола ему нужно будет прогрессировать. Если честно, то мне кажется, что его потолок не так уж высок. Впрочем, для защитника он ещё достаточно молод», — цитирует Малиса Sport24.

Согласно сообщению нескольких изданий, «Спартак» уже договорился о контракте с 24-летним защитником.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали новость о возможном переходе футболиста «Сент-Трюйдена».

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