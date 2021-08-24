Черданцев удивился уходу Арустамяна с канала «Матч ТВ»

Комментатор Георгий Черданцев отреагировал на уход коллеги Нобеля Арустамяна с телеканала «Матч ТВ».

«Не знал о его уходе, от вас только первый раз услышал. Я, честно говоря, немного удивлён, потому что только вчера с ним разговаривал. Пока я не могу ничего сказать, так как не знаю подробностей», — цитирует Черданцева «Спорт-Экспресс».

Арустамян объявил об уходе из-за разногласий с руководством канала «Матч ТВ» после интервью с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым.

Ранее футболист в интервью Арустамяну рассказал о причинах развода со своей супругой Аланой.