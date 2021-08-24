Черданцев удивился уходу Арустамяна с канала «Матч ТВ»

Короткая ссылка
Комментатор Георгий Черданцев отреагировал на уход коллеги Нобеля Арустамяна с телеканала «Матч ТВ».
Черданцев удивился уходу Арустамяна с канала «Матч ТВ»
  • @nobel_arustamyan
  • Instagram

«Не знал о его уходе, от вас только первый раз услышал. Я, честно говоря, немного удивлён, потому что только вчера с ним разговаривал. Пока я не могу ничего сказать, так как не знаю подробностей», — цитирует Черданцева «Спорт-Экспресс». 

Арустамян объявил об уходе из-за разногласий с руководством канала «Матч ТВ» после интервью с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым.

Ранее футболист в интервью Арустамяну рассказал о причинах развода со своей супругой Аланой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить