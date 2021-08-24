Французский футболист Бека-Бека признался, что с нетерпением ждёт дебюта за «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека поделился впечатлениями от перехода в московский клуб.

«Я счастлив, что подписал контракт с «Локомотивом». Очень рад, что стал частью этой команды. И уже весь в нетерпении, чтобы скорее выйти на поле и поскорее сыграть за «Локо» на этом великолепном стадионе», — цитирует Бека-Бека пресс-служба «Локомотива».

Игрок также добавил, что хочет поскорее познакомиться с новыми одноклубниками, и поблагодарил всех за тёплый приём.

20-летний полузащитник перешёл в «Локомотив» из французского «Кана». Соглашение с железнодорожниками рассчитано на пять лет.

Ранее президент «Кана» раскрыл финансовые подробности перехода Бека-Бека в московский клуб.