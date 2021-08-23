Президент «Кана» раскрыл финансовые подробности перехода Бека-Бека в «Локомотив»

Президент французского «Кана» Оливье Пике назвал сумму, которую его клуб получит за переход полузащитника Алексиса Бека-Бека в московский «Локомотив».

«Сумма трансфера составит €6—7 млн плюс €1 млн в виде бонусов. Я не привык озвучивать цифры, однако это первый подобный трансфер с момента моего прихода в клуб. Учитывая не самую простую ситуацию, в которой мы сейчас находимся, считаю, что такая сумма соответствует ценности футболиста. Мне сказали, что самая большая сумма трансфера для «Кана» — переход Н'Голо Канте в «Лестер» за €8 млн, так что я рад за клуб и его финансы», — цитирует слова Пике France Bleu.

20-летний француз уже присутствовал на матче «Локомотива» с «Краснодаром» (2:1) в пятом туре РПЛ и в ближайшее время должен подписать контракт с железнодорожниками.

Ранее сообщалось, что потенциальный новичок «Локомотива» Бека-Бека приехал на матч железнодорожников.