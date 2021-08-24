Жена голкипера «Рубина» — о возможной отмене лимита на легионеров: такое себе предложение
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«Ну такое себе предложение...» — написала Дюпина в сториз своего Instagram-аккаунта.
РФС выступил 23 августа с предложением об отказе от лимита на легионеров. Соответствующее предложение было разослано клубам РПЛ.
На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров.
Ранее РФС выступил с заявлением об изменении форматов лиг и лимита на легионеров.