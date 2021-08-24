Жена голкипера «Рубина» — о возможной отмене лимита на легионеров: такое себе предложение

Анастасия Дюпина, супруга вратаря «Рубина» Юрия Дюпина, отреагировала на предложение Российского футбольного союза (РФС) отменить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Ну такое себе предложение...» — написала Дюпина в сториз своего Instagram-аккаунта.

РФС выступил 23 августа с предложением об отказе от лимита на легионеров. Соответствующее предложение было разослано клубам РПЛ.

На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров.

Ранее РФС выступил с заявлением об изменении форматов лиг и лимита на легионеров.