Жена голкипера «Рубина» — о возможной отмене лимита на легионеров: такое себе предложение

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Анастасия Дюпина, супруга вратаря «Рубина» Юрия Дюпина, отреагировала на предложение Российского футбольного союза (РФС) отменить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Жена голкипера «Рубина» — о возможной отмене лимита на легионеров: такое себе предложение
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Ну такое себе предложение...» — написала Дюпина в сториз своего Instagram-аккаунта.

РФС выступил 23 августа с предложением об отказе от лимита на легионеров. Соответствующее предложение было разослано клубам РПЛ.

На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров. 

Ранее РФС выступил с заявлением об изменении форматов лиг и лимита на легионеров.

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