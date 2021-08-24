Президент Танзании заявила, что футболисткам сложно выйти замуж из-за их форм
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«Если мы пригласим их сюда и выстроим в ряд, то тех из них, у кого плоская грудь, вы можете перепутать с мужчинами. И, судя по ним, семейная жизнь — для них лишь мечта», — приводит слова Сулуху BBC.
Она отметила, что некоторые футболистки сборной замужем, но большая часть спортсменок не состоит в браке.
Сулуху является первой женщиной-президентом Танзании.
Ранее Дмитрий Губерниев пошутил по поводу слов Хабиба Нурмагомедова о бесполезности ринг-гёрлз.