Президент Танзании заявила, что футболисткам сложно выйти замуж из-за их форм

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Президент Танзании Самия Сулуху во время приёма мужской сборной страны по футболу поделилась мнением о женской национальной команде.
Президент Танзании заявила, что футболисткам сложно выйти замуж из-за их форм
  • Reuters

«Если мы пригласим их сюда и выстроим в ряд, то тех из них, у кого плоская грудь, вы можете перепутать с мужчинами. И, судя по ним, семейная жизнь — для них лишь мечта», — приводит слова Сулуху BBC.

Она отметила, что некоторые футболистки сборной замужем, но большая часть спортсменок не состоит в браке.

Сулуху является первой женщиной-президентом Танзании.

Ранее Дмитрий Губерниев пошутил по поводу слов Хабиба Нурмагомедова о бесполезности ринг-гёрлз.

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