Собчак отреагировала на слова Нурмагомедова о ринг-гёрлз
- Reuters
«Это не лидер «Талибана»*, посадивший непокрытых афганских женщин под замок, это уважаемый российский спортсмен, понимать надо», — написала Собчак в своём Telegram-канале.
На пресс-конференции Нурмагомедов заявил, что считает ринг-гёрлз самыми ненужными людьми в единоборствах. При этом он подчеркнул, что не против женщин в целом, так как, по его мнению, женщина создана для мужчины, но всему есть своё место.
Ранее Нурмагомедов назвал лучшего тяжеловеса мира в MMA.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.