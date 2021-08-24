Собчак отреагировала на слова Нурмагомедова о ринг-гёрлз

Известная телеведущая Ксения Собчак прокомментировала слова бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова по поводу присутствия ринг-гёрлз в октагоне.

«Это не лидер «Талибана»*, посадивший непокрытых афганских женщин под замок, это уважаемый российский спортсмен, понимать надо», — написала Собчак в своём Telegram-канале.

На пресс-конференции Нурмагомедов заявил, что считает ринг-гёрлз самыми ненужными людьми в единоборствах. При этом он подчеркнул, что не против женщин в целом, так как, по его мнению, женщина создана для мужчины, но всему есть своё место.

Ранее Нурмагомедов назвал лучшего тяжеловеса мира в MMA.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.