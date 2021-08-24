Нурмагомедов назвал лучшего тяжеловеса мира в MMA

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о лучшем бойце смешанного стиля, выступающем в тяжёлом весе.

«Лучший тяжеловес сейчас — это Сирил Ган. Но более интересен мне, как владельцу лиги, Фрэнсис Нганну. Наглухо вырубает. Думаю, в их поединке выиграет Ган, он как боец ММА лучше», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.

Ган после победы над Дерриком Льюисом стал обладателем временного пояса чемпиона UFC в тяжёлом весе. Нганну же является обладателем полноценного титула дивизиона.

Ранее Нурмагомедов ответил на вопрос о возможном уходе португальского футболиста Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса».